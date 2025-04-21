Скончался создатель нижегородского памятника Минину и Пожарскому Зураб Церетели Общество

Фото: Кира Мишина

На 92-м году жизни умер выдающийся российский скульптор и художник Зураб Церетели. Об этом сообщает ТАСС.

Церетели занимал пост президента Российской академии художеств и был автором множества монументальных произведений.

Среди его известных работ — памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенный в Нижнем Новгороде на площади Народного Единства.

Эта бронзовая композиция была торжественно открыта 4 ноября 2005 года. Она представляет собой уменьшенную копию знаменитого московского памятника, установленного на Красной площади. Нижегородский монумент ниже оригинала на 5 сантиметров.