Скончался бывший глава Сеченовского округа Александр Самышков

Фото:
На 71-м году жизни скончался Александр Самышков — экс-глава Сеченовского округа Нижегородской области. О его смерти сообщили представители муниципалитета на официальной странице в соцсети "Вконтакте".
Трудовой путь Александр Самышков начал в колхозе имени Калинина, где работал водителем. В 1983 году его избрали секретарем парткома совхоза "Талызинский", спустя три года он становится директором совхоза.
Руководителем Сеченовского округа Самышков стал в 1996 году. Затем был директором коллективного предприятия "Родина", позднее работал директором птицефабрики "Подлесовская".
Коллеги вспоминают его как человека, не забывавшего свою малую родину — он часто приезжал туда, "к истокам".
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Самышкова.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде простились с искусствоведом Людмилой Шиян.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+