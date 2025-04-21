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Общество

Скончался бывший глава Сеченовского округа Александр Самышков

22 апреля 2025 12:08  [69] Общество
Скончался бывший глава Сеченовского округа Александр Самышков

Фото: страница администрации Сеченовского округа в "ВКонтакте"

На 71-м году жизни скончался Александр Самышков — экс-глава Сеченовского округа Нижегородской области. О его смерти сообщили представители муниципалитета на официальной странице в соцсети "Вконтакте".

Трудовой путь Александр Самышков начал в колхозе имени Калинина, где работал водителем. В 1983 году его избрали секретарем парткома совхоза "Талызинский", спустя три года он становится директором совхоза.

Руководителем Сеченовского округа Самышков стал в 1996 году. Затем был директором коллективного предприятия "Родина", позднее работал директором птицефабрики "Подлесовская".

Коллеги вспоминают его как человека, не забывавшего свою малую родину — он часто приезжал туда, "к истокам".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Самышкова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде простились с искусствоведом Людмилой Шиян.

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Теги:
Некролог Сеченовский район
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