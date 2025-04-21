Мэр Арзамаса представил президенту идеи по развитию муниципалитетов Политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главами муниципальных образований в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". Участником мероприятия стал председатель совета муниципальных образований Нижегородской области, мэр Арзамаса Александр Щелоков.

В ходе общения с главой государства Щелоков рассказал о преобразованиях, происходящих в Арзамасе, Сарове и Дивееве. Он подчеркнул, что развитие кластера, инициированное по поручению президента и с благословения патриарха, за последние пять лет дало ощутимые результаты.

"Пять лет назад все эти планы казались нереальными. Сегодня — почти 20 миллиардов инвестиций, 50 гектаров обновлённых территорий, новые инженерные сети, объездная дорога. Благодаря трассе М-12 город преобразился, и уже формируется новая экономика", — отметил мэр Арзамаса.

Александр Щелоков также выступил с инициативой по расширению практики инициативного бюджетирования. Он сказал, что возможно распространить этот подход на другие государственные программы, чтобы жители и бизнес могли активнее участвовать в определении приоритетов финансирования.

По его словам, сотни реализованных инициатив доказали эффективность такой модели.

Глава Арзамаса акцентировал внимание на необходимости совершенствования механизмов инвестирования в инфраструктуру муниципалитетов. Он предложил предоставить бизнесу больше возможностей для участия в строительстве объектов, значимых для местных сообществ, а также расширить практику заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Владимир Путин поддержал предложения, отметив, что бизнес заинтересован в социальных проектах и готов включаться в развитие территорий.

"Бизнес получает от этого понятную выгоду. Надо только с ними это всё согласовать… Они ищут такие возможности, и мы со своей стороны будем поддерживать", — сказал глава государства.

Обращаясь к словам Щелокова о том, что развитие Арзамаса ранее казалось сказкой, Владимир Путин напомнил строчку из известной песни: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью".

"Это штамп, но в нём заложена сильная мотивация для управленцев. Будем работать по всем направлениям", — подчеркнул президент.

Всероссийский муниципальный форум "Малая родина – сила России" ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития муниципалитетов. Форум служит площадкой для обмена опытом и выработки решений, направленных на устойчивое развитие территорий.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о новых принципах местного самоуправления.