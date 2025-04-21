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Общество

Почти 1 400 нижегородцев подали заявки на участие в спецрейсе проекта "Уроки с путешествием" в Беларусь

22 апреля 2025 13:57  [37] Общество
Почти 1 400 нижегородцев подали заявки на участие в спецрейсе проекта Уроки с путешествием в Беларусь

Фото: минобр Нижегородской области

Почти 1 400 нижегородцев заявились в конкурсном отборе, по итогам которого определят число участников спецрейса проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы» в Республику Беларусь. 
Отбор проводили специалисты министерства образования и науки Нижегородской области, министерства туризма и промыслов Нижегородской области, Нижегородского центра развития воспитания детей и молодежи «Сфера» и Нижегородского института развития образования. 

Школьникам и студентам учреждений среднего профессионального образования предлагалось написать эссе на патриотическую тему – всего поступили сочинения от почти 1 200 человек. А педагогам образовательных учреждений необходимо было представить методическую разработку классного часа, «Урока мужества» или патриотического проекта. Конкурсная комиссия рассмотрела около 200 таких работ.

К участию в отборе приглашались юные нижегородцы и педагоги, достигшие значимых результатов в учебе и работе, а также занимающие активную гражданскую позицию. Эксперты рассматривали заявки только от тех участников, кто соответствовал заявленным требованиям.

«Приближается юбилей Великой Победы, и, конечно, наши школьники, студенты и учителя с нетерпением ждут поездки в Брест и Минск. Для Нижегородской области специальный железнодорожный рейс – это не только расширение географии проекта «Уроки с путешествием», это вклад в укрепление нашей исторической и духовной связи с белорусским народом, развитие образовательного и туристического сотрудничества с республикой», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков рассказал, что некоторые школы, колледжи и техникумы региона особенно активно участвовали в отборе.
«Учреждение-лидер по числу успешно прошедших отбор на участие в проекте - это школа №81 Нижнего Новгорода. Из 588 ребят, которые смогут отправиться в Беларусь, сразу 26 человек – ученики именно этой школы! Среди организаций СПО хотелось бы выделить Семеновский индустриально-художественный техникум. Победителями отбора стали 20 студентов колледжа – это также очень впечатляющий результат!» – подчеркнул министр.

В министерстве сообщили, что информация о результатах конкурсного отбора будет оперативно доведена до педагогов, детей и их родителей через муниципальные управления образования, а также руководство учреждений среднего профессионального образования региона.

Все нижегородцы, успешно прошедшие отбор, также получат электронные сертификаты на участие в спецрейсе по электронной почте до 23 апреля.

Напомним, запуск спецрейса проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы» нацелен, в первую очередь, на поддержку талантливой молодежи и патриотическое воспитание подрастающего поколения граждан. Эта работа – важнейшая часть нового национального проекта «Молодежь и дети».

Национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Межрегиональный туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием» реализуется с 2023 года по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Проект был поддержан губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей Глебом Никитиным и Андреем Бочаровым. Вот уже на протяжении двух лет обучающиеся 10-х классов нижегородских и волгоградских школ посещают с экскурсиями Волгоград и Нижний Новгород, изучая историю этих городов.

В феврале 2025 года в Государственной Думе ФС РФ высоко оценили патриотическую работу со школьниками в рамках проекта «Уроки с путешествием». Проект предложили включить в стратегию развития образования в России как одну из лучших региональных практик.
 

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Теги:
Нацпроект Путешествия школьники
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