Почти половину строений изъяли в зоне будущей стройки метро в Сормове

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Власти Нижнего Новгорода сообщают об изъятии 54% гаражей и 64% нежилых помещений в зоне будущего строительства метро в Сормове. По данным телеграм-канала "МетроНН", в районе улицы Станционной продолжается проведение инженерно-геологических изысканий.
Эти работы позволяют не только изучить особенности грунта, но и спланировать безопасную и эффективную прокладку тоннелей. Параллельная работа по изъятию объектов недвижимости в зоне влияния стройки также свидетельствует о том, что проект продвигается по графику.
Отмечается, что обследование зданий в зоне влияния строительства позволит минимизировать риски и обеспечить сохранность окружающей застройки.
Сормовская ветка имеет стратегическое значение для развития нижегородского метро: она соединит густонаселённые районы с центром города и другими линиями подземки, разгрузит дорожную сеть и улучшит транспортную доступность.
Напомним, новая станция метро в Сормовском районе будет построена вблизи улицы Станционной.
Ранее сообщалось, что монтаж щита для прокладки второго тоннеля начался на площади Сенной в Нижнем Новгороде.
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