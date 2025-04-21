Почти половину строений изъяли в зоне будущей стройки метро в Сормове Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Власти Нижнего Новгорода сообщают об изъятии 54% гаражей и 64% нежилых помещений в зоне будущего строительства метро в Сормове. По данным телеграм-канала "МетроНН", в районе улицы Станционной продолжается проведение инженерно-геологических изысканий.

Эти работы позволяют не только изучить особенности грунта, но и спланировать безопасную и эффективную прокладку тоннелей. Параллельная работа по изъятию объектов недвижимости в зоне влияния стройки также свидетельствует о том, что проект продвигается по графику.

Отмечается, что обследование зданий в зоне влияния строительства позволит минимизировать риски и обеспечить сохранность окружающей застройки.

Сормовская ветка имеет стратегическое значение для развития нижегородского метро: она соединит густонаселённые районы с центром города и другими линиями подземки, разгрузит дорожную сеть и улучшит транспортную доступность.

Напомним, новая станция метро в Сормовском районе будет построена вблизи улицы Станционной.

Ранее сообщалось, что монтаж щита для прокладки второго тоннеля начался на площади Сенной в Нижнем Новгороде.