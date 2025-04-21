Нижегородские приставы передали в зону СВО изъятые у должников мотоциклы Общество

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Судебные приставы Нижегородской области передали Министерству обороны России два кроссовых мотоцикла, конфискованных у жителей региона, для использования в зоне СВО. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП).

Речь идет о мотоциклах моделей Motoland XR250 PRO и IRBIS TTR 250R. Их владельцы ранее стали фигурантами уголовных дел за повторное нарушение правил дорожного движения лицами, уже подвергавшимися административному наказанию. После вступления приговора суда в законную силу, транспортные средства были изъяты и обращены в доход государства.

Дзержинские судебные приставы, осуществлявшие арест имущества, предложили передать мотоциклы Министерству обороны РФ. Ведомство сочло, что техника может быть полезна бойцам на передовой — кроссовые мотоциклы обладают высокой проходимостью и маневренностью, что делает их востребованными в условиях боевых действий.

По информации ГУФССП, транспортные средства уже доставлены в зону СВО и находятся в распоряжении российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы отправили в зону СВО более 300 изъятых автомобилей.