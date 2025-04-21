Нижегородские приставы передали в зону СВО изъятые у должников мотоциклы

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Судебные приставы Нижегородской области передали Министерству обороны России два кроссовых мотоцикла, конфискованных у жителей региона, для использования в зоне СВО. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП).
Речь идет о мотоциклах моделей Motoland XR250 PRO и IRBIS TTR 250R. Их владельцы ранее стали фигурантами уголовных дел за повторное нарушение правил дорожного движения лицами, уже подвергавшимися административному наказанию. После вступления приговора суда в законную силу, транспортные средства были изъяты и обращены в доход государства.
Дзержинские судебные приставы, осуществлявшие арест имущества, предложили передать мотоциклы Министерству обороны РФ. Ведомство сочло, что техника может быть полезна бойцам на передовой — кроссовые мотоциклы обладают высокой проходимостью и маневренностью, что делает их востребованными в условиях боевых действий.
По информации ГУФССП, транспортные средства уже доставлены в зону СВО и находятся в распоряжении российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы отправили в зону СВО более 300 изъятых автомобилей.
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