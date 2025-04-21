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Происшествия

Клиенты "разливаек" на проспекте Гагарина сводят с ума жителей ночными драками

21 апреля 2025 12:59  [1] Происшествия
Клиенты разливаек на проспекте Гагарина сводят с ума жителей ночными драками

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Посетители одного из питейных заведений, расположенного на проспекте Гагарина, по утверждению местных жителей, регулярно нарушают ночной покой, устраивая шумные конфликты и драки. Об этом они сообщили каналу "Кстати..." (16+).

По словам жильцов дома №182, в выходные они были вынуждены вызвать полицию, чтобы пресечь очередной конфликт. Однако, как утверждают местные, сотрудники правоохранительных органов так и не прибыли на место происшествия.

Люди обеспокоены ситуацией и опасаются за безопасность в районе. Они отмечают, что подобные инциденты случаются не впервые и уже устали от постоянного шума и агрессии под окнами.

Отметим, в апреле 2024 года депутаты ЗСНО приняли закон о запрете "разливаек" в жилых домах. Согласно документу, розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в рамках оказания услуг общественного питания разрешается только в заведениях, таких как рестораны, бары, кафе и буфеты — в том числе находящихся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. При этом для таких заведений, за исключением ресторанов, вводится ограничение по времени продажи алкоголя с 23:00 до 9:00.

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Теги:
Алкоголь Полиция
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