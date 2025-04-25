Пожар на свалке в Городецком районе закончился проверкой прокуратуры Происшествия

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль расследование инцидента с возгоранием на полигоне отходов, расположенном в Городецком районе. Об этом сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжал Городецкий городской прокурор Владимир Митюрин. Он провел осмотр территории и организовал проведение надзорных мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению региональным оператором требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления.

"При выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, пожар на площади 20 тысяч квадратных метров вспыхнул в ночь с 26 на 27 апреля. Его удалось локализовать к 15.00 27 апреля. Полигон горел и осенью 2024 года. Тогда огонь охватил около 35 тысяч кв. метров.