Пожар на свалке в Городецком районе закончился проверкой прокуратуры

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Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль расследование инцидента с возгоранием на полигоне отходов, расположенном в Городецком районе. Об этом сообщили в ведомстве.
На место происшествия выезжал Городецкий городской прокурор Владимир Митюрин. Он провел осмотр территории и организовал проведение надзорных мероприятий.
Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению региональным оператором требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления.
"При выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, пожар на площади 20 тысяч квадратных метров вспыхнул в ночь с 26 на 27 апреля. Его удалось локализовать к 15.00 27 апреля. Полигон горел и осенью 2024 года. Тогда огонь охватил около 35 тысяч кв. метров.
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