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Общество

Снег вернулся в Нижний Новгород

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Снег вернулся в Нижний Новгород

Снег вернулся в Нижний Новгород. Осадки в виде снега местами наблюдались в воскресенье, 27 апреля, и утром в понедельник, 28 апреля.

В целом свершилось то, о чем нас предупреждали синоптики: жару сменил холод. В ночь на понедельник температура приблизилась к нулевой отметке.

По прогнозам сервиса "Яндекс Погода", 28 апреля в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода. Днем будет +6, а ночью +1. Во вторник, 29 апреля, ожидается потепление до +12.

Ранее сообщалось, что из-за ожидаемого похолодания отопление в Нижнем Новгороде решили пока не отключать.

Напомним также, что тепло в Нижний Новгород должно вернуться в начале мая.

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Теги:
Погода Снег
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