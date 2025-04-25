Холода придут в Нижний Новгород в выходные Общество

Фото: Кира Мишина

На смену жаре в Нижний Новгород в предстоящие выходные придет похолодание. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Погода".

Так, в субботу днем будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до +7, а ночью будет около нуля. Ветер ожидается умеренный, с порывами до 5 метров в секунду.

В воскресенье 27 апреля станет еще холоднее. Ожидается облачная погода, с прояснением. По прогнозу, днем в городе термометр покажет лишь +5, а ночью температура опустится до -2. При этом ветер будет сильнее, его порывы могут достигать 7 метров в секунду.

Напомним, что из-за ожидаемого похолодания власти Нижнего Новгорода не отключали отопление в квартирах.