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Холода придут в Нижний Новгород в выходные

25 апреля 2025 14:54  [72] Общество
На смену жаре в Нижний Новгород в выходные придет похолодание 

Фото: Кира Мишина

На смену жаре в Нижний Новгород в предстоящие выходные придет похолодание. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Погода". 

Так, в субботу днем будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до +7, а ночью будет около нуля. Ветер ожидается умеренный, с порывами до 5 метров в секунду.

В воскресенье 27 апреля станет еще холоднее. Ожидается облачная погода, с прояснением. По прогнозу, днем в городе термометр покажет лишь +5, а ночью температура опустится до -2. При этом ветер будет сильнее, его порывы могут достигать 7 метров в секунду. 

Напомним, что из-за ожидаемого похолодания власти Нижнего Новгорода не отключали отопление в квартирах. 

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