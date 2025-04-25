Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
28 апреля 2025 13:43  [46] Мать нижегородского живодера отстранили от преподавания в ННГУ
25 апреля 2025 10:20  [673] Борфенилаланин для лечения рака начнут выпускать в России
25 апреля 2025 09:31  [318] Лауреат премии "ВЫЗОВ" Сергей Таскаев выступил с лекцией в Нижнем Новгороде
24 апреля 2025 14:04  [542] Нижегородский ученый объяснил, как американцы открыли несуществующий в природе цвет
22 апреля 2025 18:36  [478] Нижегородцев пригласили к участию в Национальной премии "Вызов"
22 апреля 2025 16:10  [490] Нижегородцы смогут увидеть метеоритный дождь Лириды 22 апреля
21 апреля 2025 13:52  [494] Нижегородские ученые презентовали разработку для квантовых технологий
15 апреля 2025 13:47  [601] Внутрисосудистое УЗИ спасло жизнь нижегородцу с инфарктом
13 апреля 2025 08:00  [1033] Студенты ННГУ приняли снимок вуза со спутника во время сеанса связи
03 апреля 2025 13:09  [833] Молодые ученые Нижегородской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук
Наука

Мать нижегородского живодера отстранили от преподавания в ННГУ

28 апреля 2025 13:43  [46] Наука
Мать нижегородского живодера отстранили от преподавания в ННГУ

ННГУ имени Лобачевского отстранили от работы мать живодера после резонансной истории с жестоким общением с животными. Об этом сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, в квартире на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде, где проживала семья Петровых, были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак и кошек в полиэтиленовых пакетах. Местные жители не раз жаловались на неприятный запах и странное поведение соседей.

Позже полиция также обнаружила останки животных в квартире матери нижегородца, которая оказалась сотрудницей ННГУ.

По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. Задержан не только 48-летний живодер, но и его мать.

Отметим, что Галина Петрова является профессором юридического факультета нижегородского университета. В пресс-службе вуза сказали, что от занятий женщину отстранили еще 21 апреля до выяснения всех обстоятельств.

Зоозащитники планируют направить обращение президенту РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области хочет ввести штрафы за нарушение правил содержания животных в многоквартирных домах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные ННГУ Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
07 марта 2025 16:23  [721] Нижегородец не понес наказание за жестокое убийство кота
06 марта 2025 19:03  [689] Полиция проверит квартиру в Нижнем Новгороде, где нашли истощенных собак
05 марта 2025 14:56  [798] 9 уголовных дел о жестоком обращении с животными завели в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph