Мать нижегородского живодера отстранили от преподавания в ННГУ Наука

ННГУ имени Лобачевского отстранили от работы мать живодера после резонансной истории с жестоким общением с животными. Об этом сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, в квартире на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде, где проживала семья Петровых, были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак и кошек в полиэтиленовых пакетах. Местные жители не раз жаловались на неприятный запах и странное поведение соседей.

Позже полиция также обнаружила останки животных в квартире матери нижегородца, которая оказалась сотрудницей ННГУ.

По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. Задержан не только 48-летний живодер, но и его мать.

Отметим, что Галина Петрова является профессором юридического факультета нижегородского университета. В пресс-службе вуза сказали, что от занятий женщину отстранили еще 21 апреля до выяснения всех обстоятельств.

Зоозащитники планируют направить обращение президенту РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области хочет ввести штрафы за нарушение правил содержания животных в многоквартирных домах.