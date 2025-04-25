Нижегородская канатная дорога может возобновить работу 1 мая Общество

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Канатная дорога в Нижнем Новгороде может возобновить работу раньше заявленного срока, сообщил журналистам замминистра транспорта и автодорог региона Денис Рябинин на выездном мероприятии 28 апреля.

По словам чиновника, канатку планируется запустить 1 мая.

"Технически все готово к запуску. Но для этого необходимо получить все разрешительные документы. Если за эти дни получим, то можем начать ранее, например, 30 апреля", - сказал он.

Монтаж новых кабин на канатной дороге практически завершен. В этом сегодня убедился корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В ходе модернизации вдвое увеличили количество кабинок с 28 до 56. Они китайского производства. Их доставило и смонтировало АО "Урбантех канатные дороги".

Как рассказал исполнительный директор компании Борис Шлом, в кабинках установлены системы подогрева видеонаблюдения и связи пассажиров с диспетчером канатной дороги, а также ЖК-мониторы, колонки и USB-зарядки. Некоторые оборудованы дополнительными креплениями для велосипедов.

Напомним, что канатная дорога закрыта на модернизацию уже месяц. Говорили, что запустить ее планируется к майским праздникам.

На время ремонта увеличено количество электричек и автобусов. Также стартовали речные рейсы по маршруту Нижний Новгород - Бор.