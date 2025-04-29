Депутат Миронов попросил правительство оказать поддержку обманутым дольщикам Общество

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке граждан, пострадавших в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Телеканал "360" ознакомился с текстом письма.

В своем письме Миронов подчеркнул, что в сфере ИЖС существует множество случаев обмана граждан. Тысячи людей, вложивших свои средства или оформивших ипотеку на льготных условиях, так и не получили свои дома в обещанные сроки. В результате они оказались вынуждены выплачивать банкам кредиты с повышенными процентными ставками.

Миронов предложил государству принять меры для поддержки пострадавших граждан. Он призвал прекратить повышение ставок по льготной ипотеке и предоставить кредитные каникулы на период завершения строительства. По словам парламентария, на данный момент зафиксировано более 3 тысяч случаев недобросовестного исполнения договорных обязательств со стороны застройщиков в сфере ИЖС.

Как сообщалось ранее, в 2024 году в России завершено строительство 53 проблемных многоквартирных домов, благодаря чему 10,7 тысячи дольщиков получили свои квартиры. В их числе 550 жителей Нижегородской области, которые долгие годы ожидали заселения.