Депутат Миронов попросил правительство оказать поддержку обманутым дольщикам

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке граждан, пострадавших в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Телеканал "360" ознакомился с текстом письма.
В своем письме Миронов подчеркнул, что в сфере ИЖС существует множество случаев обмана граждан. Тысячи людей, вложивших свои средства или оформивших ипотеку на льготных условиях, так и не получили свои дома в обещанные сроки. В результате они оказались вынуждены выплачивать банкам кредиты с повышенными процентными ставками.
Миронов предложил государству принять меры для поддержки пострадавших граждан. Он призвал прекратить повышение ставок по льготной ипотеке и предоставить кредитные каникулы на период завершения строительства. По словам парламентария, на данный момент зафиксировано более 3 тысяч случаев недобросовестного исполнения договорных обязательств со стороны застройщиков в сфере ИЖС.
Как сообщалось ранее, в 2024 году в России завершено строительство 53 проблемных многоквартирных домов, благодаря чему 10,7 тысячи дольщиков получили свои квартиры. В их числе 550 жителей Нижегородской области, которые долгие годы ожидали заселения.
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