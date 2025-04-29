Подозреваемого в нападении на ребенка в Канавине задержали Происшествия

Подозреваемого в нападении на ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода задержали 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МВД.

В ведомстве отметили, что задержан мужчина 1998 года рождения. Его подозревают в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.

В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые проверочные мероприятия, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жителя Дзержинска будут судить за попытку убийства сотрудников скорой помощи.