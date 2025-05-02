Губернатор Никитин опубликовал уникальные воспоминания 100-летнего ветерана Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал уникальные воспоминания участницы Великой Отечественной войны Александры Нестеренко. Жительница Нижнего Новгорода, которой 2 февраля исполнилось 100 лет, рассказала о своем участии в Сталинградской битве — одном из самых переломных сражений в истории войны.

Александра Алексеевна ушла на фронт добровольцем, когда ей было всего 17 лет. Она служила в специальном подразделении глубокой разведки, выполняя задания в тылу врага под видом беженки. Ее миссия заключалась в сборе информации о численности, составе и командовании немецких войск.

В интервью ветеран поделилась воспоминаниями о тяжелых буднях разведчицы и о том, как проходила служба в одном из самых опасных направлений фронта. Эти свидетельства — редкая возможность услышать историю войны от непосредственного участника событий.

Глеб Никитин подчеркнул важность сохранения подобных рассказов.

"Мне очень хочется, чтобы воспоминания Александры Алексеевны были доступны широкой аудитории, чтобы участники нашего совместного с Волгоградской областью проекта "Уроки с путешествием", уже побывав в местах боевой славы, могли бы дополнить личные впечатления пронзительным рассказом очевидца тех событий", — отметил глава региона.

Проект "Уроки с путешествием" направлен на сохранение исторической памяти и вовлечение молодежи в изучение героического прошлого страны.

Напомним, что по случаю дня рождения в гости к Александре Нестеренко пришли губернатор Глеб Никитин и мэр Юрий Шалабаев.