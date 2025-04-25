140 участников ВОВ осталось в Нижегородской области Общество

140 участников Великой Отечественной войны живут в Нижегородской области по состоянию на апрель 2025 года. Такими данными с НИА "Нижний Новгород" поделились в региональном минсоцполитики.

Возраст нижегородских фронтовиков сегодня составляет от 97 до 105 лет.

Кроме того, в регионе живут 22 инвалида войны и 123 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей.

Число тружеников тыла, внесших вклад в Победу, насчитывает более 5,5 тысячи человек.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день в Нижегородской области не осталось ни одного Героя Советского Союза, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что нижегородские ветераны получат по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы.

Также напомним, что все ветераны ВОВ в Нижегородской области стали почетными гражданами.