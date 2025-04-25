140 участников ВОВ осталось в Нижегородской области

140 участников Великой Отечественной войны живут в Нижегородской области по состоянию на апрель 2025 года. Такими данными с НИА "Нижний Новгород" поделились в региональном минсоцполитики.
Возраст нижегородских фронтовиков сегодня составляет от 97 до 105 лет.
Кроме того, в регионе живут 22 инвалида войны и 123 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей.
Число тружеников тыла, внесших вклад в Победу, насчитывает более 5,5 тысячи человек.
В ведомстве добавили, что на сегодняшний день в Нижегородской области не осталось ни одного Героя Советского Союза, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что нижегородские ветераны получат по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы.
Также напомним, что все ветераны ВОВ в Нижегородской области стали почетными гражданами.
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