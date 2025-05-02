Роспотребнадзор опровергнул запрет полевых кухонь на акциях к 9 Мая Общество

Роспотребнадзор официально опроверг сообщения о запрете на организацию полевых кухонь во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщил телеканал "360".

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Роспотребнадзор якобы запретил проведение акций с приготовлением и раздачей "солдатской каши" на мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы. В публикациях указано, что власти рассматривали возможность отказа от этой традиции из-за опасений, связанных с нарушением санитарно-гигиенических норм.

Роспотребнадзор подчеркнул, что все заявления о подобных запретах не соответствуют действительности. Ведомство считает, что данная информация является недостоверной.

Напомним, праздничные мероприятия (0+), посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая в районах Нижнего Новгорода. Основной городской площадкой праздника традиционно станет парк Победы в Нижегородском районе.