19 млн рублей выделено на капремонт центра гончарного промысла в Большом Болдине

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На капремонт здания для размещения центра чернолощеной керамики и гончарного промысла в селе Большое Болдино выделено 19 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает администрация Большеболдинского муниципального округа. Подрядчик должен будет провести капремонт кровли, помещений, фасада, а также инженерных сетей. Все работы необходимо завершить не позднее 30 сентября 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что проект капремонта здания для размещения центра прошел госэкпертизу. Оно расположено на улице Кооперативной, 6 в районном центре.
Также НИА "Нижний Новгород" писал, что на благоустройство территории парка "Пушкинское подворье" в селе Большое Болдино выделили 133 млн рублей.
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