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Культура и отдых

19 млн рублей выделено на капремонт центра гончарного промысла в Большом Болдине

03 мая 2025 18:20  [117] Культура и отдых
19 млн рублей выделено на капремонт центра гончарного промысла в Большом Болдине

Фото: nhp.mininuniver.ru

На капремонт здания для размещения центра чернолощеной керамики и гончарного промысла в селе Большое Болдино выделено 19 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает администрация Большеболдинского муниципального округа. Подрядчик должен будет провести капремонт кровли, помещений, фасада, а также инженерных сетей. Все работы необходимо завершить не позднее 30 сентября 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что проект капремонта здания для размещения центра прошел госэкпертизу. Оно расположено на улице Кооперативной, 6 в районном центре. 

Также НИА "Нижний Новгород" писал, что на благоустройство территории парка "Пушкинское подворье" в селе Большое Болдино выделили 133 млн рублей. 

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Теги:
Большое Болдино капремонт НХП
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