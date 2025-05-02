19 млн рублей выделено на капремонт центра гончарного промысла в Большом Болдине Культура и отдых

Фото: nhp.mininuniver.ru

На капремонт здания для размещения центра чернолощеной керамики и гончарного промысла в селе Большое Болдино выделено 19 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает администрация Большеболдинского муниципального округа. Подрядчик должен будет провести капремонт кровли, помещений, фасада, а также инженерных сетей. Все работы необходимо завершить не позднее 30 сентября 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что проект капремонта здания для размещения центра прошел госэкпертизу. Оно расположено на улице Кооперативной, 6 в районном центре.

Также НИА "Нижний Новгород" писал, что на благоустройство территории парка "Пушкинское подворье" в селе Большое Болдино выделили 133 млн рублей.