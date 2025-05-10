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Общество

Нижегородцам рассказали, как себя вести в pet-friendly-заведениях

12 мая 2025 08:58  [76] Общество
Нижегородцам рассказали, как себя вести в pet-friendly заведениях

Фото: изображение сгенерировано ИИ

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Количество кафе, ресторанов и даже гостиниц, открытых для посещения с домашними животными, стремительно растет по всей России. Все больше людей стремятся проводить значительную часть времени со своими питомцами: на работе, в повседневной жизни, в путешествиях. Некоторые нижегородские заведения также стараются не отставать от современных тенденций и разрешают посещения с питомцами, которые не превышают определенной отметки в росте в холке.

Доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала НИА "Нижний Новгород", как стоит вести себя в pet-friendly (от англ. pet — питомец, friendly — дружелюбный) заведениях тем, кто пришел без питомца, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.

По словам специалиста, даже если животное кажется дружелюбным, нельзя гладить его без разрешения хозяина. Резкое движение или неожиданное прикосновение могут напугать хвостатого посетителя. Кроме того, не все владельцы приветствуют контакт с их питомцем. Это может быть связано с особенностями характера или состоянием здоровья.

Особенное внимание стоит уделить детям. Онуфриенко подчеркивает: важно объяснить ребенку, почему нельзя подходить к животным без спроса. Дети часто проявляют спонтанную симпатию, но такое поведение может вызвать стресс у питомца.

Также не стоит громко звать чужую собаку или пытаться угостить ее едой со своего стола. Животные, как и люди, нуждаются в личном пространстве, и нарушение этих границ может привести к неприятным ситуациям.

Однако важно помнить, что не все гости приходят с животными, и их комфорт также требует внимания. Многие заведения, поддерживающие концепцию pet-friendly, организуют отдельные зоны для посетителей с питомцами или, при отсутствии свободных мест, размещают их подальше друг от друга. Это особенно важно, поскольку далеко не все животные ладят между собой. Кроме того, во многих заведениях предусмотрены отдельные столики для людей с аллергией.

Безопасность остается приоритетом. Согласно правилам, собаки должны находиться рядом с владельцем на поводке, а некоторые породы — в наморднике. Эти меры помогают избежать конфликтов как с другими животными, так и с посетителями. Нужно помнить, что последствия поведения питомца являются ответственностью его хозяина.

Центр изучения питания и благополучия животных даже выпустил книгу "Вместе", в которой можно подробнее узнать о pet-friendly культуре. Например, там также описаны рекомендации для персонала заведений.

Так, сотрудникам запрещено гладить собак или угощать их без разрешения владельца, а также забирать миски или подстилки без согласования, если они выделяются питомцу на время нахождения в заведении. Кроме того, работники должны пройти специальное обучение, чтобы уметь грамотно реагировать на возможные конфликты между гостями и животными.

Кстати, 13 марта в Нижнем Новгороде были вручены первые в стране сертификаты Роскачества, подтверждающие статус "pet-friendly". Их получили два московских отеля, а также загородный комплекс в Тверской области.

Ранее сообщалось, что агрессия к животным и садистские наклонности могут быть признаками расстройства личности.

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Теги:
Животные Кафе
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