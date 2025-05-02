30 нижегородцев получили звание почетных ветеранов накануне 9 Мая Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Звание почетных ветеранов вручено 30 жителям Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Торжественная церемония прошла в Нижегородском кремле. Поздравить ветеранов пришли глава города Юрий Шалабаев и председатель городской думы Евгений Чинцов.

Градоначальник отметил, что у каждого ветерана своя история. Многие пережили блокаду Ленинграда, были узниками концлагерей, трудились в тылу.

"Это живая история, которую мы обязаны сохранить и передать следующим поколения", - сказал он и поблагодарил собравшихся за многолетний труд и активную жизненную позицию после выхода на пенсию, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

Спикер городского парламента подчеркнул, что вручение почетных званий в текущем году имеет особое значение, так как отмечается юбилей Победы.

"Кроме того, в этом году исполняется 60 лет со дня открытия мемориального комплекса "Вечный огонь" и пять лет со дня присвоения Нижнему Новгороду звания Города трудовой доблести. Вручать вам звания именно в этот год — большая честь", — сказал депутат.

В своем телеграм-канале он уточнил, что обычно церемония чествования проводится накануне Дня города, но в этом году городскими властями было принято решение вручить нагрудные знаки и удостоверения 30 гражданам перед 9 Мая.

На церемонии ветераны делились личными воспоминаниями, многие из которых связаны с военным детством.

Добавим, что звание "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" является личным и пожизненным. Им отмечают пенсионеров — ветеранов войны и труда, военной и правоохранительной службы, а также государственной и муниципальной службы — за выдающиеся личные заслуги, вклад в развитие города и активную общественную деятельность.

Ежегодно присваивается 10 таких званий. Но в начале 2025 года было принято решение об увеличении в честь 80-летия Победы количества награждаемых до 30 человек.