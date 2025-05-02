Георгиевская лента
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2025 20:00  [38] 30 нижегородцев получили звание почетных ветеранов накануне 9 Мая
07 мая 2025 19:29  [75] Нижегородская область потратила более 42 млн рублей на лекарства в 2024 году
07 мая 2025 19:00  [107] Нижегородские власти через суд пытаются взыскать 20 млн рублей с перевозчиков
07 мая 2025 18:46  [109] Движение самокатов запретят в центре Нижнего Новгорода в День Победы
07 мая 2025 18:30  [112] Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День Победы
07 мая 2025 18:22  [127] В Госдуме выступили за более частые проверки газового оборудования в МКД
07 мая 2025 18:15  [277] Нижегородцам напомнили номера для вызова скорой в праздничные дни
07 мая 2025 17:52  [126] Ремонт Канавинского моста начнут после праздников и завершат осенью 2025 года
07 мая 2025 17:21  [138] Два салюта запустят с акватории Волги в Нижнем Новгороде 9 Мая
07 мая 2025 17:07  [161] Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы
Общество

30 нижегородцев получили звание почетных ветеранов накануне 9 Мая

07 мая 2025 20:00  [38] Общество
30 нижегородцев получили звание почетных ветеранов накануне 9 Мая

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Звание почетных ветеранов вручено 30 жителям Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Торжественная церемония прошла в Нижегородском кремле.  Поздравить ветеранов пришли глава города Юрий Шалабаев и председатель городской думы Евгений Чинцов.

Градоначальник отметил, что у каждого ветерана своя история. Многие пережили блокаду Ленинграда, были узниками концлагерей, трудились в тылу.

"Это живая история, которую мы обязаны сохранить и передать следующим поколения", - сказал он и поблагодарил собравшихся за многолетний труд и активную жизненную позицию после выхода на пенсию, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

Спикер городского парламента подчеркнул, что вручение почетных званий в текущем году имеет особое значение, так как отмечается юбилей Победы.

"Кроме того, в этом году исполняется 60 лет со дня открытия мемориального комплекса "Вечный огонь" и пять лет со дня присвоения Нижнему Новгороду звания Города трудовой доблести. Вручать вам звания именно в этот год — большая честь", — сказал депутат.

В своем телеграм-канале он уточнил, что обычно церемония чествования проводится накануне Дня города, но в этом году городскими властями было принято решение вручить нагрудные знаки и удостоверения 30 гражданам перед 9 Мая. 

На церемонии ветераны делились личными воспоминаниями, многие из которых связаны с военным детством.

Добавим, что звание "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" является личным и пожизненным. Им отмечают пенсионеров — ветеранов войны и труда, военной и правоохранительной службы, а также государственной и муниципальной службы — за выдающиеся личные заслуги, вклад в развитие города и активную общественную деятельность.

Ежегодно присваивается 10 таких званий. Но в начале 2025 года было принято решение об увеличении в честь 80-летия Победы количества награждаемых до 30 человек. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны День Победы Звание
Поделиться:
Новости по теме
07 мая 2025 10:19  [233] Персональные парады проводят для нижегородских ветеранов по заявкам
29 апреля 2025 17:22  [875] 32 человека получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
24 апреля 2025 18:35  [635] Звание "Почетный ветеран" присвоено еще 30 нижегородцам
08 марта 2025 09:36  [1312] Новые почетные звания утверждены в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph