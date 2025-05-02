Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 летевших в Москву самолетов Общество

Вечером 7 мая и в ночь на 8 мая международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова принял в качестве запасного аэродрома 15 воздушных судов, следовавших в московские аэропорты. Среди них — 14 пассажирских и 1 грузовой борт от 9 различных авиакомпаний, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Для оперативной координации и обслуживания пассажиров в аэропорту был создан межведомственный штаб. В его работе приняли участие глава минтранса Нижегородской области Павел Саватеев, глава минтуризма региона Сергей Яковлев, исполнительный директор аэропорта Эдуард Кошенсков, представители авиакомпаний, правоохранительных органов и профильные руководители аэропорта.

После дозаправки и отмены ограничений 14 рейсов продолжили полёт в пункты назначения. Пассажиры одного рейса были размещены в гостинице, их самолёт вылетел в Москву утром 8 мая в 11:10.

На текущий момент аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, ранним утром 8 мая аэропорт приостанавливал работу из соображений безопасности.