Парад к 80-летию Победы проходит на площади Минина и Пожарского

В Нижнем Новгороде на площади Минина идет торжественное шествие (0+), посвященное 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.
На трибунах разместились ветераны войны. Они делятся воспоминаниями о фронтовых товарищах и вспоминают май 1945 года, ставший символом долгожданной победы.
Парад открылся традиционным выносом Знамени Победы и государственного флага России. После этого последовал объезд парадных расчетов.
В шествии участвуют военнослужащие различных родов войск, включая танкистов и десантников. Также по площади проедет военная техника.
Напомним, для прохода на площадь организованы контрольно-пропускные пункты. Попасть на мероприятие можно через КПП, расположенные на улицах Минина, Варварская и Алексеевская.
Трансляцию парада можно смотреть на региональных телеканалах, а также в сообществе "Нижегородская область" в VK.
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