Парад к 80-летию Победы проходит на площади Минина и Пожарского Общество

В Нижнем Новгороде на площади Минина идет торжественное шествие (0+), посвященное 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.

На трибунах разместились ветераны войны. Они делятся воспоминаниями о фронтовых товарищах и вспоминают май 1945 года, ставший символом долгожданной победы.

Парад открылся традиционным выносом Знамени Победы и государственного флага России. После этого последовал объезд парадных расчетов.

В шествии участвуют военнослужащие различных родов войск, включая танкистов и десантников. Также по площади проедет военная техника.

Напомним, для прохода на площадь организованы контрольно-пропускные пункты. Попасть на мероприятие можно через КПП, расположенные на улицах Минина, Варварская и Алексеевская.

Трансляцию парада можно смотреть на региональных телеканалах, а также в сообществе "Нижегородская область" в VK.