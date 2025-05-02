Георгиевская лента
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2025 19:29  [45] Нижегородская область потратила более 42 млн рублей на лекарства в 2024 году
07 мая 2025 19:00  [80] Нижегородские власти через суд пытаются взыскать 20 млн рублей с перевозчиков
07 мая 2025 18:46  [87] Движение самокатов запретят в центре Нижнего Новгорода в День Победы
07 мая 2025 18:30  [96] Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День Победы
07 мая 2025 18:22  [108] В Госдуме выступили за более частые проверки газового оборудования в МКД
07 мая 2025 18:15  [227] Нижегородцам напомнили номера для вызова скорой в праздничные дни
07 мая 2025 17:52  [112] Ремонт Канавинского моста начнут после праздников и завершат осенью 2025 года
07 мая 2025 17:21  [128] Два салюта запустят с акватории Волги в Нижнем Новгороде 9 Мая
07 мая 2025 17:07  [149] Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы
07 мая 2025 16:52  [153] Какие предметы нельзя брать на празднование 9 Мая в Нижнем Новгороде
Общество

Движение самокатов запретят в центре Нижнего Новгорода в День Победы

07 мая 2025 18:46  [87] Общество
Движение самокатов запретят в центре Нижнего Новгорода в День Победы

В центре Нижнего Новгорода временно запретят использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) на время проведения мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в дептрансе города. 

Ограничение введено в районах, где будут действовать транспортные перекрытия в связи с празднованием. 

По словам представителей ведомства, запрет необходим, чтобы обезопасить участников мероприятий,  а также для беспрепятственного прохождения колонн и работы экстренных служб.

Операторы проката электросамокатов уже получили уведомления о временных ограничениях.

Власти просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к мерам и заранее планировать маршруты, выбирая альтернативные виды транспорта.

Ранее сообщалось, что некоторые автобусы изменят маршруты из-за ограничений проезда на центральных улицах города. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы ограничения самокат
Поделиться:
Новости по теме
07 мая 2025 13:38  [229] Нижегородские улицы перекроют 9 Мая из-за праздничного салюта
06 мая 2025 17:33  [314] Проезд в районе Стрелки и у Дворца спорта "Юность" ограничат из-за Дня Победы
26 апреля 2025 11:06  [796] Разметку для самокатов в Нижнем Новгороде нанесут до июля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph