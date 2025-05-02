Движение самокатов запретят в центре Нижнего Новгорода в День Победы

В центре Нижнего Новгорода временно запретят использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) на время проведения мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в дептрансе города.
Ограничение введено в районах, где будут действовать транспортные перекрытия в связи с празднованием.
По словам представителей ведомства, запрет необходим, чтобы обезопасить участников мероприятий, а также для беспрепятственного прохождения колонн и работы экстренных служб.
Операторы проката электросамокатов уже получили уведомления о временных ограничениях.
Власти просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к мерам и заранее планировать маршруты, выбирая альтернативные виды транспорта.
Ранее сообщалось, что некоторые автобусы изменят маршруты из-за ограничений проезда на центральных улицах города.
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