Движение самокатов запретят в центре Нижнего Новгорода в День Победы Общество

В центре Нижнего Новгорода временно запретят использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) на время проведения мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в дептрансе города.

Ограничение введено в районах, где будут действовать транспортные перекрытия в связи с празднованием.

По словам представителей ведомства, запрет необходим, чтобы обезопасить участников мероприятий, а также для беспрепятственного прохождения колонн и работы экстренных служб.

Операторы проката электросамокатов уже получили уведомления о временных ограничениях.

Власти просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к мерам и заранее планировать маршруты, выбирая альтернативные виды транспорта.

Ранее сообщалось, что некоторые автобусы изменят маршруты из-за ограничений проезда на центральных улицах города.