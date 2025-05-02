Архивные фото оживут на Дмитриевской башне Нижегородского кремля в День Победы

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 9 по 11 мая в Нижнем Новгороде, в честь 80-летия Победы, на Дмитриевской башне кремля покажут масштабную видеоинсталляцию (0+), посвящённую героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Праздничные показы начнутся вечером 9 мая и продлятся до 2:00 следующего дня. Инсталляция откроется заставкой "Гордимся! 1941–1945. 80 Победа!" с образом Родины, призывающей своих сыновей на защиту Отечества. Эта сцена отсылает к известной скульптуре "Родина-мать зовет!" из Волгограда.

В первой части зрители увидят алое зарево начала войны и силуэт воина, идущего в бой. Затем башня "превратится" в заводской конвейер, символизируя самоотверженный труд тыла. Завершат видеоряд фотографии героев-фронтовиков из Нижнего Новгорода и символы народной памяти о Великой Победе.

10 и 11 мая с 20:00 до 23:00 башня впервые станет площадкой для показа оживших архивных снимков. Они были анимированы с помощью нейросетей Kandinsky и SymFormer от Сбера и сопровождены фрагментом поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Исторические фотографии для проекта предоставил "Русский музей фотографии".

Ранее сообщалось, что у Вечного огня в Нижегородского кремля будет работать интерактивная инсталляция (0+), посвященная подвигу русского народа.

Также мы рассказывали, что в честь праздника по-особому засияет телебашня.