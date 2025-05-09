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Роскошный салют озарил небо над Нижним Новгородом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны 9 мая. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" снял его на видео.
В этом году главный праздничный салют запускали с двух точек над акваторией Волги. А вообще после 22:00 залпы салюта прогремели в шести районах города.
Напомним, праздник начался с военного парада на площади Минина, участие в котором приняли более 2 тысяч человек. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
Затем нижегородцам показали авиашоу и водный парад.
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