Салют ко Дню Победы озарил небо над Нижним Новгородом — видео Общество

Фото: Полина Зубова

Роскошный салют озарил небо над Нижним Новгородом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны 9 мая. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" снял его на видео.

В этом году главный праздничный салют запускали с двух точек над акваторией Волги. А вообще после 22:00 залпы салюта прогремели в шести районах города.

Напомним, праздник начался с военного парада на площади Минина, участие в котором приняли более 2 тысяч человек. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Затем нижегородцам показали авиашоу и водный парад.