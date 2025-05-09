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Салют ко Дню Победы озарил небо над Нижним Новгородом — видео

10 мая 2025 08:22  [65] Общество
Салют ко Дню Победы озарил небо над Нижним Новгородом — видео

Фото: Полина Зубова

Роскошный салют озарил небо над Нижним Новгородом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны 9 мая. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" снял его на видео. 

В этом году главный праздничный салют запускали с двух точек над акваторией Волги. А вообще после 22:00 залпы салюта прогремели в шести районах города. 

Напомним, праздник начался с военного парада на площади Минина, участие в котором приняли более 2 тысяч человек. Фоторепортаж можно посмотреть здесь

Затем нижегородцам показали авиашоу и водный парад

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Теги:
День Победы Салют
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