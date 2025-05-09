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Экономика

Нижегородцев приглашают обсудить, как был потрачен горбюджет в 2024 году

10 мая 2025 12:12  [1] Экономика
Нижегородцам приглашают обсудить, как был потрачен горбюджет в 2024 году

Жителей Нижнего Новгорода приглашают принять участие в публичных слушаниях (0+) по исполнению городского бюджета за 2024 год. Об этом сообщили в департаменте финансов мэрии.

Слушания состоятся 13 мая в 14:00. Трансляция будет доступна на сайте администрации города. 

Чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо пройти регистрацию до 11:00 13 мая. Ссылка для подключения будет направлена участникам не позднее чем за час до начала мероприятия.

Тем, кто планирует выступить, рекомендуют заранее сообщить об этом в оргкомитет по телефонам 435-52-57 (доб. 5884) или 435-52-35.

Свои предложения и замечания по проекту исполнения бюджета можно направить в администрацию до 13 мая включительно. Обратная связь доступна по почте: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213, а также по электронной почте ann@admgor.nnov.ru. Кроме того, обращения принимаются через "Интернет-приемную" на сайте администрации и через платформу обратной связи на портале госуслуг.

Полный текст проекта опубликован на портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" в разделе "Документы".

В 2024 году бюджет города корректировали 13 раз. По итогам года уточнённые параметры составили: доходы — 71,8 млрд рублей, расходы — 76,3 млрд. Рост доходной части был обусловлен увеличением поступлений на 4,5 млрд рублей и объёмом межбюджетных трансфертов — 13,2 млрд.

Ранее мэр Юрий Шалабаев отмечал, что за последние пять лет основные показатели бюджета Нижнего Новгорода выросли вдвое.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Финансы
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