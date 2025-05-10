Врач Кулова объяснила, грозит ли России вспышка кори на фоне ситуации в США Общество

Инфекционист Екатерина Кулова прокомментировала вспышку кори в США и оценила вероятность повторения подобной ситуации в России. Ее слова привел в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов.

По словам Куловой, корь в США зафиксирована уже в восьми штатах. Заболевание унесло жизни нескольких человек. Хотя эпидемия развивается за океаном и далека от Нижегородской области, врач подчеркнула, что вирус отличается высокой заразностью и способен передаваться даже без прямого контакта с инфицированным.

Основной группой риска остаются непривитые люди. Симптомы заболевания обычно проявляются через 2-3 недели после заражения и начинаются с сыпи, которая распространяется по телу сверху вниз.

Инфекционист отметила, что наиболее эффективной мерой защиты остается вакцинация. Также в Нижнем Новгороде действует программа диагностики антител IgG к вирусу кори.

Ранее нижегородцам рассказали о необходимости вакцинации.