Врач Кулова объяснила, грозит ли России вспышка кори на фоне ситуации в США

Инфекционист Екатерина Кулова прокомментировала вспышку кори в США и оценила вероятность повторения подобной ситуации в России. Ее слова привел в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов.
По словам Куловой, корь в США зафиксирована уже в восьми штатах. Заболевание унесло жизни нескольких человек. Хотя эпидемия развивается за океаном и далека от Нижегородской области, врач подчеркнула, что вирус отличается высокой заразностью и способен передаваться даже без прямого контакта с инфицированным.
Основной группой риска остаются непривитые люди. Симптомы заболевания обычно проявляются через 2-3 недели после заражения и начинаются с сыпи, которая распространяется по телу сверху вниз.
Инфекционист отметила, что наиболее эффективной мерой защиты остается вакцинация. Также в Нижнем Новгороде действует программа диагностики антител IgG к вирусу кори.
Ранее нижегородцам рассказали о необходимости вакцинации.
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