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Общество

Вильфанд предупредил о ночных заморозках в Нижегородской области

12 мая 2025 12:28  [83] Общество
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в Нижегородской области

Ночные заморозки от -2 до -5 градусов ожидаются в Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Также температура понизится в Московской, Смоленской, Тверской, Воронежской, Рязанской, Кировской и Свердловской областях.

Дойдут заморозки и до южных регионов – в степных районах Крыма температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.

Напомним, что ранее заморозки прогнозировались 9-10 мая.

Сообщалось также, что на этой неделе нижегородцев ждет долгожданное потепление.

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Теги:
весна Заморозки Погода
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