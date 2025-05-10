Вильфанд предупредил о ночных заморозках в Нижегородской области Общество

Ночные заморозки от -2 до -5 градусов ожидаются в Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Также температура понизится в Московской, Смоленской, Тверской, Воронежской, Рязанской, Кировской и Свердловской областях.

Дойдут заморозки и до южных регионов – в степных районах Крыма температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.

Напомним, что ранее заморозки прогнозировались 9-10 мая.

Сообщалось также, что на этой неделе нижегородцев ждет долгожданное потепление.