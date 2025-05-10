Шесть округов Нижегородской области завершили отопительный сезон с 12 мая Общество

Фото: Александр Воложанин

Шесть округов Нижегородской области завершили отопительный сезон с 12 мая. Об этом сообщают их администрации на своих официальных страницах в соцсетях.

Так, отопление отключили в Уренском, Тонкинском и Борском округах, а также в Выксе, Дзержинске и Кулебаках.

Отметим, что в Нижнем Новгороде, Городецком, Навашинском округах и Кстовском районе батареи стали холодными с 5 мая. В Вачском округе подачу тепла прекратили с 7 мая.

Дольше всего тепло останется в квартирах жителей Балахнинского округа — здесь завершение отопительного сезона намечено на 16 мая.

Как поясняют в местных администрациях, решение об отключении принималось на основании устойчивой теплой погоды: когда среднесуточная температура воздуха держится выше отметки +8 градусов на протяжении пяти суток подряд.

Ранее выяснилось, что в Нижегородской области ожидаются ночные заморозки.