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Шесть округов Нижегородской области завершили отопительный сезон с 12 мая. Об этом сообщают их администрации на своих официальных страницах в соцсетях.
Так, отопление отключили в Уренском, Тонкинском и Борском округах, а также в Выксе, Дзержинске и Кулебаках.
Отметим, что в Нижнем Новгороде, Городецком, Навашинском округах и Кстовском районе батареи стали холодными с 5 мая. В Вачском округе подачу тепла прекратили с 7 мая.
Дольше всего тепло останется в квартирах жителей Балахнинского округа — здесь завершение отопительного сезона намечено на 16 мая.
Как поясняют в местных администрациях, решение об отключении принималось на основании устойчивой теплой погоды: когда среднесуточная температура воздуха держится выше отметки +8 градусов на протяжении пяти суток подряд.
Ранее выяснилось, что в Нижегородской области ожидаются ночные заморозки.
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