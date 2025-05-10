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Политика

Шалабаев проверил социальную сферу в Кстове

13 мая 2025 16:10  [92] Политика
Шалабаев проверил социальную сферу в Кстове

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проводит рабочий день 13 мая в Кстове. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Вместе с главой администрации Кстова Иваном Улановым они осмотрели объекты социальной инфраструктуры и строящиеся учреждения. Также стороны обсудили актуальные вопросы развития территории.

Одной из тем встречи стало международное сотрудничество. Как отметил Шалабаев, Кстово получило предложение об установлении побратимских связей от Республики Армения. По его словам, этот и многие другие аспекты станут предметом обсуждения с руководством Кстовского округа.

Как сообщалось ранее, Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму.

До конца года планируется формирование единого бюджета Кстова и Нижнего Новгорода.

Напомним, что в марте депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали законопроект о включении города Кстово в состав Нижнего Новгорода.

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Теги:
Кстово Социальная сфера Юрий Шалабаев
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