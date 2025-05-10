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Общество

Нижегородскую транспортную прокуратуру возглавил Константин Аксёнов

13 мая 2025 17:38  [68] Общество
Нижегородскую транспортную прокуратуру возглавил Константин Аксёнов

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Старший советник юстиции Константин Аксёнов назначен на пост нижегородского транспортного прокурора, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Соответствующее решение было утверждено приказом генерального прокурора РФ 13 мая.

Свою профессиональную деятельность Аксёнов начал в должности помощника прокурора Советского района города Иваново. В последующие годы он занимал различные должности в системе прокуратуры.

С 2013 года он возглавлял Ивановскую транспортную прокуратуру Северо-Западной транспортной прокуратуры. А с 2024 года работал Сызранским транспортным прокурором в Приволжской транспортной прокуратуре.

 

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Теги:
Назначения Транспорт
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