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Культура и отдых

Экскурсионные туры на "Валдаях" до Макарьева стартовали в Нижнем Новгороде

04 мая 2025 17:00  [1] Культура и отдых
Экскурсионные туры на Валдаях до Макарьева стартовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовали речные экскурсии (0+) на скоростных судах "Валдай" до Макарьевского монастыря, сообщили в компании "Водолет".

На май запланирован лишь один рейс — он состоится 11 числа. Судно отправится от нижегородского берега в 8:15. Время в пути до Макарьева составит около 1 часа и 45 минут.

По прибытии туристов ожидает насыщенная программа. Гости посетят женский монастырь, Свято-Троицкий собор и храм Воскресения Христова. Важно помнить о дресс-коде: плечи должны быть закрыты, а женщинам рекомендуется надеть длинные юбки.

Экскурсионная стоянка продлится три часа. В 14:55 "Валдай" начнет обратный путь в Нижний Новгород. Дорога обратно займет примерно 1 час и 55 минут.

Стоимость участия составляет 2 550 рублей на одного человека. Для самых маленьких путешественников предусмотрены льготы — детям до пяти лет бесплатно.

Напомним, что с 4 мая стартовали экскурсионные рейсы (0+) в Чкаловск. 

Сообщалось, что в Нижнем Новгороде хотят запустить речные рейсы в Пермь и Тольятти. 

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Теги:
Речные перевозки
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