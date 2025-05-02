Экскурсионные туры на "Валдаях" до Макарьева стартовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовали речные экскурсии (0+) на скоростных судах "Валдай" до Макарьевского монастыря, сообщили в компании "Водолет".
На май запланирован лишь один рейс — он состоится 11 числа. Судно отправится от нижегородского берега в 8:15. Время в пути до Макарьева составит около 1 часа и 45 минут.
По прибытии туристов ожидает насыщенная программа. Гости посетят женский монастырь, Свято-Троицкий собор и храм Воскресения Христова. Важно помнить о дресс-коде: плечи должны быть закрыты, а женщинам рекомендуется надеть длинные юбки.
Экскурсионная стоянка продлится три часа. В 14:55 "Валдай" начнет обратный путь в Нижний Новгород. Дорога обратно займет примерно 1 час и 55 минут.
Стоимость участия составляет 2 550 рублей на одного человека. Для самых маленьких путешественников предусмотрены льготы — детям до пяти лет бесплатно.
Напомним, что с 4 мая стартовали экскурсионные рейсы (0+) в Чкаловск.
Сообщалось, что в Нижнем Новгороде хотят запустить речные рейсы в Пермь и Тольятти.
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