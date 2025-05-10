Специалисты устранили источник шума на нижегородской канатке

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, снова работает без сбоев. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Нижегородские канатные дороги", специалисты устранили техническую неполадку, на которую ранее обратили внимание пользователи социальных сетей.
Напомним, с 1 мая после модернизации на линии начали курсировать обновлённые кабинки. Практически сразу пассажиры стали жаловаться на посторонний шум во время поездок, особенно при прохождении опор.
По данным компании, источник гула удалось оперативно выявить. Проблема затронула лишь одну из 56 новых кабин, и в кратчайшие сроки была устранена.
Сейчас канатная дорога работает в штатном режиме, все параметры соответствуют нормативам. Пассажирам пообещали безопасные и комфортные поездки.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток на нижегородской канатке вырос на 83% по окончании модернизации.
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