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Общество

"Ситиматик" сделал серьезное заявление после истории с гробом в Городце

13 мая 2025 20:11  [116] Общество
Ситиматик сделал серьезное заявление после истории с гробом в Городце

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы стали чаще складировать крупногабаритные отходы (КГО) на контейнерных площадках. Об этом сообщает АО "Ситиматик — Нижний Новгород".

Ситуация ухудшается с начала весны текущего года, а в мае количество жалоб от граждан по поводу переполненных площадок увеличилось в разы.

По данным регионального оператора, наибольшее количество отходов составляют ветки, спилы деревьев, строительные материалы, старая мебель и автомобильные шины. Эти виды отходов не относятся к категории твердых коммунальных (ТКО) и требуют отдельного порядка утилизации.

Особое внимание привлек инцидент в Городецком округе, где рядом с контейнером был оставлен деревянный гроб. Подобные предметы не входят в перечень ТКО и не подлежат вывозу.

Согласно законодательству, к крупногабаритным отходам относятся предметы, утратившие потребительские свойства и не помещающиеся в типовые контейнеры: это мебель, бытовая техника, а также отходы, образующиеся в результате текущего ремонта.

Размещение КГО на контейнерных площадках является административным правонарушением. Кроме того, их скопление создает риски образования несанкционированных свалок и нарушает санитарное состояние дворовых территорий.

Ранее сообщалось, что в Лысковском округе обнаружена незаконная свалка твердых коммунальных отходов, это стало основанием для возбуждения возбуждению дела об административном правонарушении.

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Теги:
Мусор Свалки ТБО
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