Никитин пригласил специалистов по ЭКО из США в Нижегородскую область Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил американским учёным, работающим в сфере экстракорпорального оплодотворения, продолжить свою профессиональную деятельность в России.

По словам главы региона, в условиях, когда в США отказываются от поддержки исследователей и специалистов в области ЭКО, Нижегородская область готова предоставить им возможности для трудоустройства и переезда.

"Мы приглашаем американских экспертов в наш регион и совместно с агентством "ОКА" готовы организовать их релокацию. Зарубежный опыт может быть полезен для решения задач, связанных с демографическим развитием. Мы создадим условия для работы и поможем с адаптацией", — написал Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что регион заинтересован в расширении команды квалифицированных специалистов, способных эффективно помогать людям, мечтающим о родительстве.

Напомним, поддержка демографического роста — одно из ключевых направлений региональной политики. Для этого в Нижегородской области создан Институт демографического развития. Одна из его задач — развитие и доступность услуг в сфере репродуктивного здоровья, включая технологии ЭКО.

В апреле сообщалось, что в Нижегородской области освоено менее 10% квот на ЭКО на текущий год.