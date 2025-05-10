Нижегородская канатка снова не работает

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Канатная дорога Нижний Новгород - Бор снова приостановила свою работу по техническим причинам, сообщил автоинформатор 14 мая.
Планируется, что она заработает сегодня в 11:00.
Напомним, совсем недавно канатная дорога подверглась масштабной модернизации - подвижный состав был полностью обновлен.
Работа канатной работы с новыми кабинками возобновилась в штатном режиме с 1 мая. Однако практически сразу пассажиры стали жаловаться на гул во время поездок. Проблема была оперативно устранена после обращений нижегородцев.
Ранее сообщалось, что после модернизации пассажиропоток на канатной дороге вырос на 83%.
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