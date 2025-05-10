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Общество

"Тромб-убийца" мог стать причиной смерти велосипедиста на Окском съезде

14 мая 2025 13:08  [111] Общество
Тромб-убийца мог стать причиной смерти велосипедиста на Окском съезде

Фото: Кира Мишина

Возможной причиной внезапной смерти велосипедиста на Окском съезде может быть оторвавшийся тромб. Об этом рассказал Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

Напомним, несчастный случай произошел утром 13 мая, когда велосипедист двигался в верхнюю часть города. В какой-то момент мужчине стало плохо, он потерял равновесие и упал на дорогу. Проезжавшие мимо водители пытались оказать ему первую помощь, но велосипедист скончался до прибытия медиков.

По словам Никонова, подобные тромбы-убийцы из сердца мигрируют в легочную артерию. Закупорка сосуда приводит к острой нехватке кислорода, и человек умирает практически мгновенно.

Особенность таких тромбов в том, что они могут долгое время никак себя не проявлять. Однако при отрыве и миграции по кровеносной системе последствия оказываются смертельными.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд наехал на нижегородку, когда она пересекала железнодорожные пути в неположенном месте.

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Теги:
Велоспорт Медицина и здоровье Смертность
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