"Тромб-убийца" мог стать причиной смерти велосипедиста на Окском съезде Общество

Фото: Кира Мишина

Возможной причиной внезапной смерти велосипедиста на Окском съезде может быть оторвавшийся тромб. Об этом рассказал Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

Напомним, несчастный случай произошел утром 13 мая, когда велосипедист двигался в верхнюю часть города. В какой-то момент мужчине стало плохо, он потерял равновесие и упал на дорогу. Проезжавшие мимо водители пытались оказать ему первую помощь, но велосипедист скончался до прибытия медиков.

По словам Никонова, подобные тромбы-убийцы из сердца мигрируют в легочную артерию. Закупорка сосуда приводит к острой нехватке кислорода, и человек умирает практически мгновенно.

Особенность таких тромбов в том, что они могут долгое время никак себя не проявлять. Однако при отрыве и миграции по кровеносной системе последствия оказываются смертельными.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд наехал на нижегородку, когда она пересекала железнодорожные пути в неположенном месте.