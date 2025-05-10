Центр культурного развития в Кстове достроят к осени Общество

Фото: телеграм-канал Юрий Шалабаев

Центр культурного развития в Кстово планируется сдать к осени. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что побывал в районе с рабочим визитом. И начал его с посещения стройплощадки центра. Этот объект, по мнению Шалабаева, способен стать важной частью культурной инфраструктуры Кстова. В частности, он позволит значительно расширить возможности местного театра кукол, который благодаря новому зданию сможет принимать гораздо больше зрителей.

На месте мэру сообщили о нарушении сроков строительства. Однако подрядчик обещает сдать объект будет к осени. Чтобы проконтролировать выполнение этого обещания, глава администрации поручил регулярно предоставлять ему отчеты о ходе работ.

Также в рамках поездки Шалабаев провел рабочую встречу с главой местного самоуправления Иваном Улановым. Главной темой обсуждения стали вопросы, связанные с формированием бюджета Кстова.

"В 2026 году планируется объединение бюджетов Нижнего Новгорода и Кстова, и подготовка к этому процессу уже началась", - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что работы по строительству центра культурного развития в Кстове выполнены на 70%.

Напомним, в марте депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили законопроект о присоединении города Кстово к Нижнему Новгороду.