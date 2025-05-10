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Экономика

Нижегородская область и СЭЗ "Гродноинвест" обсудили перспективы сотрудничества

14 мая 2025 16:00  [108] Экономика
Нижегородская область и СЭЗ Гродноинвест обсудили перспективы сотрудничества

Фото: Кира Мишина

Сегодня, 14 мая, в технопарке "Анкудиновка" состоялась деловая встреча между представителями Нижегородской области и делегацией Свободной экономической зоны "Гродноинвест" из Республики Беларусь. Целью мероприятия стало укрепление межрегиональных связей и обсуждение возможных направлений взаимодействия в области инвестиций и высоких технологий, сообщили в пресс-службе облправительства.

От Нижегородской области во встрече участвовали руководитель представительства региона в Беларуси Андрей Дудкин, директор АНО "Нижегородский НОЦ" Александр Тарасенко, замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Владимир Балакин, гендиректор ИНТЦ "Квантовая долина" Вадим Филенков и директор ГУ "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" Тимур Радаев. Делегацию от СЭЗ "Гродноинвест" возглавил заместитель главы администрации Руслан Кизелевич.

По словам Андрея Дудкина, встреча показала высокий потенциал сотрудничества между сторонами. Он отметил, что совместная работа в сфере промышленной автоматизации и инновационных технологий может стать основой для устойчивого развития обеих территорий.

Ключевыми темами обсуждения стали промышленная кооперация, внедрение новых технологических решений и реализация совместных проектов. Нижегородская сторона представила промышленный и научно-инновационный потенциал региона, а также поделилась успешными практиками создания и развития технологических кластеров.

Александр Тарасенко подчеркнул, что НОЦ заинтересован в устойчивом партнерстве с белорусскими коллегами, особенно в направлениях цифровизации и роботизации производства.
В рамках мероприятия свои разработки презентовали участники Нижегородского научно-образовательного центра. Среди них — компании "ВР Роботикс" (ГК "Велам-Рус"), "Системы развития процессов и персонала", "АФС 52", "АВАтэк 3Д", ГК "Мадин" и другие. Они представили инновационные решения в области автоматизации и цифрового производства.

Значимым итогом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между СЭЗ "Гродноинвест" и АНО "Нижегородский НОЦ". Документ заложил основу для развития партнёрских отношений.

Руслан Кизелевич отметил, что белорусская сторона рассматривает сотрудничество с российскими регионами в сфере высоких технологий как важную возможность. Он выразил уверенность, что совместные проекты помогут создать конкурентоспособные на мировом уровне производственные цепочки и продукты.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к долгосрочному сотрудничеству. Были намечены конкретные шаги по запуску совместных инициатив, направленных на технологическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

Напомним, по итогам 2023 года Нижегородский НОЦ вошел в тройку лидеров среди научно-образовательных центров, созданных в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Подробнее о деятельности НОЦ и возможностях для бизнеса и науки — на сайте science52.ru.

Добавим, что 2022-2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Основные цели — привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей в решение значимых задач и повышение осведомленности о достижениях отечественной науки. Подробнее — на наука.рф.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество Промышленность
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