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Общество

Стало известно, почему нижегородская канатка не работала 14 мая

15 мая 2025 13:15  [1] Общество
Стало известно, почему нижегородская канатка не работала 14 мая

Фото: Кира Мишина

Причиной кратковременного прекращения работы нижегородской канатной дороги утром 14 мая стала дополнительная техническая проверка.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги", остановка была инициирована для проверки датчика контроля движения во время прохождения кабины у одной из опор.

"Данный факт не влияет на безопасность перевозки пассажиров в новом подвижном составе", - добавили представители канатной дороги.

Кстати, все обращения и жалобы пассажиров по комфортности поездки в кабинах оперативно отрабатываются, а замечания устраняются.

На данный момент канатная дорога работает в штатном режиме - с 6:45 до 22:00.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" публиковала фотографии новых кабин, из-за установки которых канатку закрывали на месяц.

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Теги:
Бор Канатная дорога Общественный транспорт
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