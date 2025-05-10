Стало известно, почему нижегородская канатка не работала 14 мая

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Причиной кратковременного прекращения работы нижегородской канатной дороги утром 14 мая стала дополнительная техническая проверка.
Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги", остановка была инициирована для проверки датчика контроля движения во время прохождения кабины у одной из опор.
"Данный факт не влияет на безопасность перевозки пассажиров в новом подвижном составе", - добавили представители канатной дороги.
Кстати, все обращения и жалобы пассажиров по комфортности поездки в кабинах оперативно отрабатываются, а замечания устраняются.
На данный момент канатная дорога работает в штатном режиме - с 6:45 до 22:00.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" публиковала фотографии новых кабин, из-за установки которых канатку закрывали на месяц.
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