Сотрудники "Эн+ Тепло Волга" сдали 22 литра крови и плазмы Общество

Фото: пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Сотрудники ГК «Эн+ Тепло Волга» провели в передвижном медицинском комплексе Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой донорскую акцию. В ней приняли участие 47 человек. Они сдали 22 литра крови и плазмы.



Среди участников акции – восемь «Почетных доноров». Один из них - слесарь ООО «Генерация тепла» Сергей Волков. За 28 лет он осуществил более сотни донаций.

«Сдача крови - это не подвиг, а небольшой вклад в общее дело помощи нуждающимся людям», - считает он.

Лаборант химического анализа Автозаводской ТЭЦ Татьяна Спиридонова с 2007 года провела 68 донаций крови и плазмы.



«Участие в благотворительной акции - это проявление доброты и заботы, объединяющее нас вокруг общей миссии спасения жизни и сохранения здоровья детей и взрослых», - считает Татьяна Спиридонова.



Сотрудники ГК «Эн+ Тепло Волга» на постоянной основе сотрудничают с Нижегородским областным центром крови им. Климовой, поддерживая высокую общественную значимость донорского движения.