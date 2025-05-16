ДТП с участием полицейской машины в Кстове закончилось уголовным делом

Фото:
Возбуждено уголовное дело по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Кстове с участием полицеской машины. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области
Напомним, ДТП произошло в ночь на 17 мая. Столкнулись служебный автомобиль УМВД России по Нижнему Новгороду марки "Газель" и легковой автомобиль "Лада Приора". В результате удара полицейская машина перевернулась и сбила велосипедиста, который получил травмы. Сообщается о четверых пострадавших, один из которых скончался.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В прокуратуре Нижегородской области добавили, что практически одновременно на этом же участке произошло еще одно ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека.
Надзорный орган взял на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.
Ранее сообщалось, что вынесен приговор водителю грузовика, по вине которого в аварии на трассе М-7 погибли четыре человека.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+