ДТП с участием полицейской машины в Кстове закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Кстове с участием полицеской машины. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области

Напомним, ДТП произошло в ночь на 17 мая. Столкнулись служебный автомобиль УМВД России по Нижнему Новгороду марки "Газель" и легковой автомобиль "Лада Приора". В результате удара полицейская машина перевернулась и сбила велосипедиста, который получил травмы. Сообщается о четверых пострадавших, один из которых скончался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В прокуратуре Нижегородской области добавили, что практически одновременно на этом же участке произошло еще одно ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека.

Надзорный орган взял на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор водителю грузовика, по вине которого в аварии на трассе М-7 погибли четыре человека.