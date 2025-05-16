Нижний Новгород замер в страшных пробках вечером 19 мая

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Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде парализовало в обе стороны из-за нескольких ДТП, а также из-за ограничений во время ремонтных работ. Об этом свидетельствует информация сервиса "Яндекс Карты".
На Мызинском мосту фиксируется четыре аварии. Из-за этого бордовым окрасился не только проспект Гагарина, но и близлежащие улицы, по которым нижегородцы пытаются объехать заторы: улица 40 лет Октября, Анкудиновское шоссе, улица Горная, Петровский проезд и улица Нартова.
Затрудненное движение также наблюдается на площадях Лядова и Минина и Пожарского, улицах Белинского, Барминской, где тоже зафиксировано ДТП, Крупской, Звездинке, Варварской и Ванеева.
По данным от 17:50, путь от площади Минина и Пожарского до Мызинского моста сейчас займет более часа.
Ранее сообщалось, что нижегородский психолог посоветовала водителям и пассажирам слушать подкасты и дышать в пробках, чтобы понизить уровень стресса.
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