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Общество

Единый дизайн-код Совнаркомовской улицы утвердили в Нижнем Новгороде

20 мая 2025 14:30  [125] Общество
Единый дизайн-код Совнаркомовской улицы утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Власти Нижнего Новгорода утвердили архитектурно-художественную концепцию для улицы Совнаркомовской. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Отмечается, что основной задачей концепции является систематизация размещения вывесок и других нестационарных объектов. Согласно утвержденным правилам, установка торговых павильонов на этой улице не предусмотрена из-за особенностей градостроительной среды.

Для снижения визуального шума вводятся строгие требования к цветовой гамме и типографике. В частности, запрещено использовать декоративные, рукописные и искажённые шрифты, затрудняющие восприятие текста.

В постановлении также представлены иллюстрации с примерами размещения вывесок. На них обозначены текущие позиции конструкций и рекомендованные места для их установки.

Добавим, что на фасаде главного ярмарочного дома все существующие вывески признаны несоответствующими новым требованиям. 

Ранее сообщалось, что дизайн-код утвердили для улицы Черниговской, а на башни Нижегородской ярмарки возвращают исторические короны. 

Источник изображений: сайт мэрии Нижнего Новгорода

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Теги:
Архитектура Дизайн Нижегородская ярмарка
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