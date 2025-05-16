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Общество

Пособия у беременных нижегородских студенток могут вырасти до уровня МРОТ

21 мая 2025 09:39  [96] Общество
Пособия у беременных нижегородских студенток могут вырасти до уровня МРОТ

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой увеличить пособия для беременных студенток до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС.

По его словам, планируется внести соответствующие поправки, предполагающие установление выплат на уровне МРОТ, который примерно на 3 тысячи рублей превышает величину прожиточного минимума.

Миронов напомнил, что ранее Министерство труда РФ подготовило законопроект, согласно которому размер пособий по беременности и родам для студенток и аспиранток должен быть доведен до регионального прожиточного минимума.

Он поддержал инициативу Минтруда, однако подчеркнул, что с реализацией этих мер затягивать нельзя.

"Недостаточно просто призывать молодежь к созданию семьи, если в реальности молодая женщина, которая учится и ждет ребенка, практически не получает никакой поддержки от государства", — заявил депутат.

Напомним, что глава Нижегородской области Глеб Никитин в апреле 2025 года на Всероссийской конференции по вопросам семьи в Москве представил демографическую программу региона "ОСНОВА". Ранее Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи

Также сообщалось, что в Нижегородской области беременным студенткам утверждена единовременная выплата. Кроме того, нижегородские молодые семьи смогут рассчитывать на выплаты при рождении детей, инициатива предусмотрена в рамках нового нацпроекта "Семья".

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Теги:
Беременность Выплаты Студенты
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