Число свиней в Нижегородской области превысило 440 тысяч

В Нижегородской области на начало мая 2025 года официально зарегистрировано 443 тысячи свиней. Такая информация была озвучена на заседании комитета Законодательного собрания региона, занимающегося аграрной политикой и развитием сельских территорий.
В ходе обсуждения парламентарии напомнили жителям области о необходимости обязательной маркировки всех сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подворьях. Процедуру необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.
Отмечается, что учет и идентификация животных играют ключевую роль в обеспечении эпидемиологической безопасности. По словам председателя профильного комитета ЗСНО Игоря Тюрина, отслеживание жизненного цикла таких животных, как свиньи и коровы, начиная с момента их рождения, позволяет своевременно выявлять и предотвращать распространение заболеваний, опасных как для животных, так и для людей.
Парламентарии подчеркнули, что контроль за поголовьем и его состоянием здоровья — это не только вопрос аграрной статистики, но и важный элемент биобезопасности региона.
Ранее сообщалось, что День поля отменили в Нижегородской области в 2025 году.
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