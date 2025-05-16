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Общество

Число свиней в Нижегородской области превысило 440 тысяч

22 мая 2025 09:41  [107] Общество
Число свиней в Нижегородской области превысило 440 тысяч

В Нижегородской области на начало мая 2025 года официально зарегистрировано 443 тысячи свиней. Такая информация была озвучена на заседании комитета Законодательного собрания региона, занимающегося аграрной политикой и развитием сельских территорий.

В ходе обсуждения парламентарии напомнили жителям области о необходимости обязательной маркировки всех сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подворьях. Процедуру необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.

Отмечается, что учет и идентификация животных играют ключевую роль в обеспечении эпидемиологической безопасности. По словам председателя профильного комитета ЗСНО Игоря Тюрина, отслеживание жизненного цикла таких животных, как свиньи и коровы, начиная с момента их рождения, позволяет своевременно выявлять и предотвращать распространение заболеваний, опасных как для животных, так и для людей.

Парламентарии подчеркнули, что контроль за поголовьем и его состоянием здоровья — это не только вопрос аграрной статистики, но и важный элемент биобезопасности региона.

Ранее сообщалось, что День поля отменили в Нижегородской области в 2025 году.

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Теги:
АПК Животные Перепись
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