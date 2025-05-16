Президенту Путину доложили о запуске парка электротакси в Нижнем Новгороде

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления управляющей компании "Роснано" Сергеем Куликовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе беседы обсуждались ключевые достижения компании, её роль в развитии наукоёмких технологий, а также конкретные инициативы, реализованные в регионах, включая запуск первого электрического таксомоторного флота в Нижнем Новгороде.
По словам Куликова, проект был поддержан губернатором региона Глебом Никитиным и стал возможен благодаря сотрудничеству с Московской биржей и привлечению порядка 800 инвесторов в рамках программы пре-IPO.
Он отметил, что это доказывает наличие спроса на технологические инвестиции.
Напомним, электротакси в Нижнем Новгороде запустили в январе 2023 года. В мае того же года Нижегородская область и компания Hyper в хорде конференции ЦИПР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры для электротранспорта.
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