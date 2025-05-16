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Общество

Схема движения троллейбуса №25 изменится в Нижнем Новгороде

22 мая 2025 13:19  [80] Общество
Схема движения троллейбуса №25 изменится в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в ближайшее время изменится маршрут троллейбуса №25. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Согласно обновленной схеме, транспорт будет курсировать от остановки "Тоннель Московского вокзала" до остановки "Улица Архангельская".

Как пояснили специалисты, новая траектория движения позволит наладить более удобное сообщение между Московским вокзалом и поселком Сортировочный.

Изменения вступят в силу в течение июня.

Ранее стало известно, что троллейбусный маршрут планируется запустить в микрорайон "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что в мае на улицах Нижнего Новгорода по различным маршрутам начались тестовые испытания нового троллейбуса "Синара".

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Теги:
Московский район Общественный транспорт Троллейбус
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