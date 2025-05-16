Директор школы в Кстове заявил на ученика в полицию из-за шутки про взрыв Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Кстовском районе Нижегородской области директор одной из школ обратился в полицию в связи с высказыванием ученика о взрыве петарды на последнем звонке. Об этом сообщила пресс-службы ГУ МВД России региона.

Обращение поступило 14 мая в отдел полиции "Кстовский". Сотрудники полиции установили, что 14-летний подросток в разговоре с одноклассницей заявил о желании взорвать петарду во время празднования последнего звонка.

По оценке правоохранителей, слова школьника были необдуманными, однако ситуация вызвала обеспокоенность.

Выяснилось, что подросток уже состоит на профилактическом учёте в отделе МВД. С ним проведена разъяснительная беседа.

Кроме того, известно, что законный представитель несовершеннолетнего ранее привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Напомним, это не первый случай, когда руководство учебных заведений сообщает правоохранительным органам о действиях учащихся, которые могут нарушать законодательство или угрожать безопасности. Так, в августе 2024-го администрация лицея №82 в Сормовском районе сообщила о том, что ученики выложили в сети видеоролик с дискредитирующей информацией о Вооруженных силах России. В апреле 2025 года суд признал бывших учащихся виновными и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. В мае защита и обвинение обжаловали приговор.