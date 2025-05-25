"Торпедо-Горький" обыграло "Химик" и находится в шаге от чемпионства Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо-Горький" одержал третью победу в финальной серии плей-офф против "Химика" 25 мая.

Напомним, горьковчане победили в обеих играх на выезде, но в матчах в "Нагорном" сильнее оказались воскресенцы. Серия вернулась в Подмосковье при счете 2:2.

Несмотря на активный темп и большое количество атак у обеих команд забросить в первом периоде смогли только нижегородцы. На 15 минуте счет открывает Роман Опалев.

Через две минуты после начала второго игрового отрезка Илья Чефанов удваивает преимущество горьковчан. Спустя несколько минут после второй шайбы, воспользовавшись шансом, Артем Мисников и Егор Виноградов уходят в контратаку. Мисников делает счет 0:3 в пользу "Торпедо-Горький". Соперникам не удается реализовать свои моменты несмотря на удаления нижегородцев.

В третьем периоде Химик так и не смог распечатать ворота Дагестанского, даже сняв своего голкипера. Точку в матче ставит Роман Опалев. Он оформляет дубль на 57 минуте матча.

"Торпедо-Горький" забирает третью игру на выезде, сохраняя тенденцию побед в гостях в текущей серии.

Дмитрий Дагестанский оформляет второй сухарь в нынешнем плей-офф, отражая 35 бросков. Егор Виноградов отличается двумя голевыми передачами. Илья Чефанов - 1+1.

Теперь от чемпионства горьковчан отделяет всего одна победа. Следующая игра пройдет в Нижнем Новгороде 27 мая. В любом случае, это будет последний домашний матч в сезоне 2024/2025 для системы "Торпедо".

Кроме того, следующий сезон основная команда планирует начать уже на новой Ледовой арене. А Дворец спорта "Нагорный" ждет текущий ремонт.

Напомним, МХК "Чайка" стала бронзовым призером молодежного чемпионата.